В Красноярске 12 человек задержали за похищения женщин для занятий проституцией

Согласно данным ведомства, около семи лет назад 36-летний житель региона создал группу, члены которой заставляли молодых женщин оказывать интимные услуги на территории Красноярского края и Новосибирской области.
В хорошо организованное и дисциплинированное сообщество входили примерно 40 человек: охранники, группа быстрого реагирования, водители, операторы, главбух и кадровик. Участники силового блока имели огнестрельное, газовое, травматическое и холодное оружие. Для незаконного бизнеса арендовались сауны, квартиры, апартаменты и массажные салоны.
Следователи поделились наиболее шокирующей подробностью работы сообщества: девушек (всего их было около 20) для торговли телом преступники не вербовали и не нанимали — их похищали, удерживали в заточении и били. За проступки (побег, отказ от секса, употребление спиртного) работниц штрафовали на суммы, сильно превышавшие их доход. «Большинство женщин фактически оказывали интимные услуги бесплатно», — уточнили в главке.
Организатор сообщества и одиннадцать его членов задержаны. Лидер заключен под стражу, решается вопрос об аресте остальных.