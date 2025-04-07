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В Красноярске 12 человек задержали за похищения женщин для занятий проституцией

Более полутора десятков жителей Красноярского края стали фигурантами уголовного дела о принуждении похищенных женщин к занятиям проституцией.

Источник: Российская газета

Сотрудники СК возбудили дело по материалам ФСБ и МВД. Правоохранители подозревают 12 мужчин и пятерых женщин в участии в преступном сообществе, проинформировали в краевом главке Следственного комитета.

Согласно данным ведомства, около семи лет назад 36-летний житель региона создал группу, члены которой заставляли молодых женщин оказывать интимные услуги на территории Красноярского края и Новосибирской области.

В хорошо организованное и дисциплинированное сообщество входили примерно 40 человек: охранники, группа быстрого реагирования, водители, операторы, главбух и кадровик. Участники силового блока имели огнестрельное, газовое, травматическое и холодное оружие. Для незаконного бизнеса арендовались сауны, квартиры, апартаменты и массажные салоны.

Следователи поделились наиболее шокирующей подробностью работы сообщества: девушек (всего их было около 20) для торговли телом преступники не вербовали и не нанимали — их похищали, удерживали в заточении и били. За проступки (побег, отказ от секса, употребление спиртного) работниц штрафовали на суммы, сильно превышавшие их доход. «Большинство женщин фактически оказывали интимные услуги бесплатно», — уточнили в главке.

Организатор сообщества и одиннадцать его членов задержаны. Лидер заключен под стражу, решается вопрос об аресте остальных.