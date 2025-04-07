В Красноярске 12 человек задержали за похищения женщин для занятий проституцией

Следователи поделились наиболее шокирующей подробностью работы сообщества: девушек (всего их было около 20) для торговли телом преступники не вербовали и не нанимали — их похищали, удерживали в заточении и били. За проступки (побег, отказ от секса, употребление спиртного) работниц штрафовали на суммы, сильно превышавшие их доход. «Большинство женщин фактически оказывали интимные услуги бесплатно», — уточнили в главке.