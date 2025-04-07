Шел в гости, свернул на кладбище. Задержан осквернитель могилы военкора

Это объяснение все равно не дает ответа на вопрос: почему? В райцентре Нижнегорский живет около десяти тысяч человек. Любое событие сразу же становится известным. Харчистов если не был на похоронах погибших на СВО односельчан, то не мог не слышать о них. Наверняка знал их в лицо, а с кем-то, может, и мимолетно общался.