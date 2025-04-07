Шел в гости, свернул на кладбище. Задержан осквернитель могилы военкора

«В здравом уме»?
Напомним, 31 марта на поселковом кладбище были обнаружены сгоревшие венки и крест на могиле военкора. Также надругательству подверглись еще три захоронения.
Тогда и СМИ, и представители власти, и крымчане выдвигали разные версии. В том числе о группе вандалов, которым такое задание дали украинские спецслужбы.
Но все оказалось проще и… страшнее. Осквернителем могил оказался местный 44-летний житель Нижнегорского. Видео с его признанием уже опубликовано в Интернете.
Зовут мужчину Александр Харчистов, зачем-то в начале своего обращения он подчеркнул, что находится в здравом уме. Рассказал, что шел от подруги, по дороге было кладбище — он туда завернул «в состоянии сильного возбуждения». Не алкогольного опьянения, что хоть как-то объяснило бы дикую выходку — нет, был взволнован в предвкушении свидания.
«Увидел свежие венки на 3−4 могилках, попалил. Увидел, что разгорелось, испугался и покинул территорию кладбища… О чем сильно сожалею», — описал он происходившее.
Это объяснение все равно не дает ответа на вопрос: почему? В райцентре Нижнегорский живет около десяти тысяч человек. Любое событие сразу же становится известным. Харчистов если не был на похоронах погибших на СВО односельчан, то не мог не слышать о них. Наверняка знал их в лицо, а с кем-то, может, и мимолетно общался.
Евгений Галагуза, чью могилу осквернил Харчистов, был на 13 лет младше вандала. Сергей Главатый, погибший летом прошлого года, на столько же лет старше. Виталию Лукашову исполнилось 48 лет — почти сверстник.
Ну, и про парня, Александра Федорчака, который уехал учиться с Симферополь, а потом стал появляться «в телевизоре» — сначала на крымском, а затем на центральных каналах, тоже наверняка знал. Нижнегорцы гордились своим земляком — молодым, талантливым, мужественным.
С виду обычный…
Что должно быть в голове у человека, который просто проходил мимо кладбища, и «пожег» на могилах венки? Интересно было, как горят? Мертвым позавидовал? Жизнь показалась слишком скучной и пресной?
За шесть дней до своей дикой выходки Александр обновил фото на своей странице в соцсети. Снялся в узнаваемом месте — на центральном пляже в Евпатории, присев на знаменитую статую отдыхающего Геракла. Вроде самый обычный мужчина: стройный, с короткой стрижкой, в джинсах и ветровке, из-под которой выглядывает краешек тельняшки.
На видео, где он кается, вид другой. Кажется, что человек не очень хорошо понимает, что произносит. Фразы правильные, но бессмысленные какие-то, ничего не объясняющие.
«Традиционные извинения, в искренность которых почти не верится. В таких случаях надо реабилитироваться делами, а не только словами, — прокомментировал “раскаяние” вандала военкор “Известий” Дмитрий Зименкин. — Но сначала придется ответить по закону, в отношении него возбуждено уголовное дело. Статья ч. 1 ст. 244 УК РФ предполагает штраф от 40 тысяч рублей, либо исправительные работы. Не знаю, исправят ли эти меры такого или тут нужен срок и наказание более серьезного характера».
В соцсети ВК сами жители Нижнегорского вовсю обсуждают односельчанина и его поступок:
«Ни капли сожаления у подлеца не видно. Ни души, ни совести нет».
«Все думали залетные укропы, а оказалось свои же, под боком, просто ужас».
«И что, оно одно было? Врет, как дышит».
Не исключено, что следователей возникнут вопросы относительно душевного здоровья кладбищенского вандала. Но в 2022 году он в этом смысле был вполне благополучен, на учете в психиатрическом и наркологическом диспансерах не стоял. Тогда был женат, малолетних детей на иждивении не имел.
Эти данные есть в открытом доступе, в постановлении суда. Два с лишним года назад Александр был фигурантом уголовного дела: похитил в кафе мобильный телефон стоимостью в 10 тысяч рублей. Но в суде свою вину признал, потерпевшему ущерб возместил, извинился — и все закончилось примирением сторон.
Сейчас вряд ли получится отделаться испугом. Слишком уж чудовищный, циничный, жестокий поступок. Слишком громкий резонанс.