Генконсул Мьянмы в Минске: число жертв землетрясения достигло 8 тысяч человек

Мы говорим президенту (президент Беларуси Александру Лукашенко — Sputnik) огромное спасибо и всей Беларуси за помощь Мьянме. Нам нужны медикаменты, место, где люди смогут пока что жить, и материалы для домов, чтобы их снова построить. Мы знаем, что вы будете помогать и дальше, поэтому за это огромное спасибо.