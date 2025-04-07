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Генконсул Мьянмы в Минске: число жертв землетрясения достигло 8 тысяч человек

МИНСК, 7 апр — Sputnik. Число погибших в результате землетрясения в Мьянме составляет около восьми тысяч, раненых — около четырех тысяч человек, заявил генеральный консул этой страны в Беларуси Мо Чжо Ту.

Источник: Sputnik.by

Землетрясение в Мьянме произошло в ночь на 28 марта, его магнитуда составила 7,8. Толчки ощущались в соседних государствах — Бангладеш, Индии, Китае, Таиланде и Лаосе. Землетрясение зафиксировали и белорусские сейсмологи.

В нашей стране около восьми тысяч погибших, четырех тысяч раненых, 200 пропавших без вести людей.

приводит слова генконсула Telegram-канал белорусского оборонного ведомства

По данным Минобороны, в воскресенье с аэродрома «Мачулищи» отправился военно-транспортный самолет ИЛ-76МД. Он доставит в Мьянму гуманитарную помощь.

Генконсул Мьянмы в Минске лично провожал борт и поблагодарил белорусских авиаторов, а также Беларусь за оказываемую помощь. Он подчеркнул, что сейчас жителям Мьянмы очень нужны продукты, а также вещи.

Мы говорим президенту (президент Беларуси Александру Лукашенко — Sputnik) огромное спасибо и всей Беларуси за помощь Мьянме. Нам нужны медикаменты, место, где люди смогут пока что жить, и материалы для домов, чтобы их снова построить. Мы знаем, что вы будете помогать и дальше, поэтому за это огромное спасибо.

сказал дипломат