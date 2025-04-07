Под Воронежем ночью сгорела часть дачи

Ночью в воскресенье, 6 апреля, в 4.54 в дежурную часть МЧС сообщили о пожаре в селе Староживотинное Рамонского района. На даче в садоводческом товариществе «Дубрава» загорелась постройка во дворе.
На место ЧП выезжали две пожарные машины с восемью сотрудниками МЧС. С пламенем огнеборцы справились в 5.30. К тому моменту в постройке 6×4м была повреждена по всей площади внутри комната 4×4м. Сгорел питбайк. Огонь также повредил крышу по всей площади.
По оперативным данным, пострадавших на пожаре не было.
Напомним, также ночью 6 апреля в Северном микрорайоне Воронежа на улице Владимира Невского сгорела «Mazda CX-7». Местные жители считают, что машину подожгли.