Под Воронежем ночью сгорела часть дачи

На место ЧП выезжали две пожарные машины с восемью сотрудниками МЧС. С пламенем огнеборцы справились в 5.30. К тому моменту в постройке 6×4м была повреждена по всей площади внутри комната 4×4м. Сгорел питбайк. Огонь также повредил крышу по всей площади.