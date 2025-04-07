В Уфе мстительный парень разбил стекло иномарки и скрылся

Как сообщается в соцсетях, на улице Мубарякова в Уфе водитель за рулем Kia Soul, проезжая лужу, случайно обрызгала стоявших рядом двух парней на мототранспорте. Одному из них это так сильно не понравилось, что он решил отомстить. Парень стал преследовать иномарку. В какой-то момент женщина остановилась, чтобы достать телефон, как услышала звук разбиваемого стекла. В проеме показалось лицо преступника, он обматерил хозяйку авто и умчался прочь.
Сейчас злоумышленника ищут. «Башинформ» обратился за комментарием по поводу данного инцидента в пресс-службу МВД по РБ.
«Сообщение зарегистрировано в отделе полиции № 3 Управления МВД России по Уфе. Сотрудники полиции работают над установлением личности лица, разбившего стекло в автомобиле. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — заявили в ведомстве.