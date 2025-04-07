Мошенники похитили более 8 миллионов у жителей Иркутской области за три дня

Тут в схему включился другой аферист, назвавшийся «сотрудником Центробанка». Он поведал, что якобы ее деньги пытаются похитить со счетов. По его словам, остановить преступление можно было одним способом — перевести всю сумму на «безопасный счет». Тогда девушка оформила кредит и отдала обманщикам два миллиона рублей.