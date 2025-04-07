Мошенники похитили более 8 миллионов у жителей Иркутской области за три дня

Мошенники продолжают обманывать жителей Иркутской области. Как сообщили КП-Иркутск в региональном МВД, только за три дня восемь сибиряков лишились более восьми миллионов рублей!
Самую крупную сумму отдал 43-летний мужчина из Нижнеудинского района. Полиция установила, что в сети с жертвой связался «инвестиционный менеджер», предложивший вложить накопления в акции различных компаний. Сибиряк согласился, только при себе денег не оказалось, решил взять кредит. Он перевел на указанные счета почти 3,5 миллиона рублей через банкомат, а мошенники, получив желаемое, перестали выходить на связь.
— Еще одной жертвой стала 22-летняя жительница Иркутска. Сначала ей позвонил человек, представившийся сотрудником сотовой компании, и сообщил, что срок действия договора связи истекает. Для его продления он попросил назвать коды из СМС, — рассказывают в пресс-службе ведомства.
Тут в схему включился другой аферист, назвавшийся «сотрудником Центробанка». Он поведал, что якобы ее деньги пытаются похитить со счетов. По его словам, остановить преступление можно было одним способом — перевести всю сумму на «безопасный счет». Тогда девушка оформила кредит и отдала обманщикам два миллиона рублей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что мать и дочь едва не сгорели в Иркутске из-за искрящей розетки.