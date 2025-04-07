Житель Башкирии обвиняется в жутком убийстве супруги

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, по версии следствия, между мужчиной и его супругой возникали конфликты из-за раздела совместно нажитого имущества. Не желая делить дом, расположенный в Белорецке, в январе 2024 года нетрезвый мужчина во время ссоры проткнул неустановленным предметом бытовой газовый баллон. Обвиняемый поджег и распылил горящим газом по жизненно важным органам супруги и её одежде.