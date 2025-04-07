Ричмонд
+13°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Башкирии обвиняется в жутком убийстве супруги

60-летний житель Белорецка предстанет перед судом по обвинению в убийстве супруги с особой жестокостью из-за нежелания делить совместно купленный дом.

Источник: СУ СКР по РБ

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, по версии следствия, между мужчиной и его супругой возникали конфликты из-за раздела совместно нажитого имущества. Не желая делить дом, расположенный в Белорецке, в январе 2024 года нетрезвый мужчина во время ссоры проткнул неустановленным предметом бытовой газовый баллон. Обвиняемый поджег и распылил горящим газом по жизненно важным органам супруги и её одежде.

Женщина получила термические ожоги 95 процентов поверхности тела, дыхательных путей и скончалась в больнице.

Обвиняемый частично признал свою вину. Уголовное дело будет направлено в Верховный суд республики для рассмотрения по существу.