Житель Башкирии обвиняется в жутком убийстве супруги

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, по версии следствия, между мужчиной и его супругой возникали конфликты из-за раздела совместно нажитого имущества. Не желая делить дом, расположенный в Белорецке, в январе 2024 года нетрезвый мужчина во время ссоры проткнул неустановленным предметом бытовой газовый баллон. Обвиняемый поджег и распылил горящим газом по жизненно важным органам супруги и её одежде.
Женщина получила термические ожоги 95 процентов поверхности тела, дыхательных путей и скончалась в больнице.
Обвиняемый частично признал свою вину. Уголовное дело будет направлено в Верховный суд республики для рассмотрения по существу.