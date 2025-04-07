В Башкирии 30-летний водитель насмерть сбил переходившую дорогу женщину

В Давлеканово под колесами ВАЗ-2109 погибла женщина. Подробности смертельной аварии сообщили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.
Трагедия произошла на Высоковольтной улице накануне, 6 апреля. 30-летний мужчина за рулем отечественной легковушки сбил переходившую дорогу женщину, чья личность не установлена. От тяжелых травм местная жительница погибла, на вид ей было 50−55 лет.
По факту ДТП начато разбирательство.
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