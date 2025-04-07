Жестоко избили и устроили стрельбу: что известно о драке у кафе в Самаре

Напомним, ранее в Иркутске семерых мигрантов осудили за похищение человека: они вымогали у жертвы 400 тысяч рублей. В ходе расследования выяснилось, что семеро иностранцев были также причастны к другим преступлениям. У подозреваемых изъяли ножи, бейсбольные биты и газовый пистолет. Суд приговорил мигрантов к разным срокам, от 10 до 11 лет лишения свободы каждому в колонии строгого режима. Лишь один осужденный отделался тремя годами с отбыванием в исправительной колонии общего режима.