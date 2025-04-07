Жестоко избили и устроили стрельбу: что известно о драке у кафе в Самаре

«Во время мониторинга СМИ выявлены публикации о том, что на улице в Самаре произошла драка, в ходе которой было использовано огнестрельное оружие», — сообщили в СУ СКР по Самарской области.
Инцидент попал на видеокамеры, и сейчас силовики устанавливают подозреваемого в преступлении, а по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия.
По данным СМИ, речь идет о драке в баре «Любочка», который находится в историческом центре города.
Как рассказал один из очевидцев, двое парней жестоко избили повара этого кафе и устроили стрельбу.
Напомним, ранее в Иркутске семерых мигрантов осудили за похищение человека: они вымогали у жертвы 400 тысяч рублей. В ходе расследования выяснилось, что семеро иностранцев были также причастны к другим преступлениям. У подозреваемых изъяли ножи, бейсбольные биты и газовый пистолет. Суд приговорил мигрантов к разным срокам, от 10 до 11 лет лишения свободы каждому в колонии строгого режима. Лишь один осужденный отделался тремя годами с отбыванием в исправительной колонии общего режима.