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Жестоко избили и устроили стрельбу: что известно о драке у кафе в Самаре

САМАРА, 7 апреля, ФедералПресс. В Самаре после драки со стрельбой в одном из кафе следователи СК возбудили уголовное дело о хулиганстве, совершенном группой лиц. Среди пострадавших — молодой человек, которого избили иностранные граждане.

Источник: РИА "Новости"

«Во время мониторинга СМИ выявлены публикации о том, что на улице в Самаре произошла драка, в ходе которой было использовано огнестрельное оружие», — сообщили в СУ СКР по Самарской области.

Инцидент попал на видеокамеры, и сейчас силовики устанавливают подозреваемого в преступлении, а по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия.

По данным СМИ, речь идет о драке в баре «Любочка», который находится в историческом центре города.

Как рассказал один из очевидцев, двое парней жестоко избили повара этого кафе и устроили стрельбу.

Напомним, ранее в Иркутске семерых мигрантов осудили за похищение человека: они вымогали у жертвы 400 тысяч рублей. В ходе расследования выяснилось, что семеро иностранцев были также причастны к другим преступлениям. У подозреваемых изъяли ножи, бейсбольные биты и газовый пистолет. Суд приговорил мигрантов к разным срокам, от 10 до 11 лет лишения свободы каждому в колонии строгого режима. Лишь один осужденный отделался тремя годами с отбыванием в исправительной колонии общего режима.