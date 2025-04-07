Признанный иноагентом канал заблокировали в Telegram

Сообщалось, что в декабре одну из создательниц Telegram-канала Александру Швареву (внесена Минюстом в реестр иноагентов) оштрафовали за нарушение закона об иноагентах на 30 тысяч рублей. Ее признали виновной в нарушении части 5 статьи 19.34 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) («Производство материалов и (или) их распространение учредителем/руководителем юрлица, включенного в реестр иностранных агентов»).