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В Уфе нашли мертвым пропавшего 17-летнего студента

В Уфе пропавшего в ноябре 17-летнего подростка нашли мертвым.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе прекратили поиски 17-летнего студента. Подросток исчез еще 21 ноября 2024 года.

По словам волонтеров, юноша ушел из дома в Зеленой Роще, выключил телефон и перестал выходить на связь. С собой подросток не брал документов или денег, поэтому родители терялись в догадках, где может находиться их сын.

Как сообщили поисковики спасательного отряда «БашРегионСпас», студента нашли мертвым. Обстоятельства его смерти не раскрываются.

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