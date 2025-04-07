В Уфе нашли мертвым пропавшего 17-летнего студента

В Уфе прекратили поиски 17-летнего студента. Подросток исчез еще 21 ноября 2024 года.
По словам волонтеров, юноша ушел из дома в Зеленой Роще, выключил телефон и перестал выходить на связь. С собой подросток не брал документов или денег, поэтому родители терялись в догадках, где может находиться их сын.
Как сообщили поисковики спасательного отряда «БашРегионСпас», студента нашли мертвым. Обстоятельства его смерти не раскрываются.
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