В Уфе пропавшего без вести 17-летнего парня нашли мертвым

Об этом сегодня сообщили волонтеры поискового отряда «БашРегионСпас» в соцсети «ВКонтакте». Известно, что 17-летний уфимец ушел из дома в ноябре 2024 года и пропал. В поисках участвовали сотрудники полиции, волонтеры, неравнодушные граждане, но парня так и не удалось найти.
«Найден, погиб. Соболезнования родным и близким!» — говорится в сообщении добровольцев.
Где нашли подростка, при каких обстоятельствах он погиб — не уточняется.
«Башинформ» обратился за комментарием по поводу гибели 17-летнего уфимца в пресс-службу СУ СКР по РБ. Как только ответ будет предоставлен, мы его опубликуем.