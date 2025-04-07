В Уфе пропавшего без вести 17-летнего парня нашли мертвым

Об этом сегодня сообщили волонтеры поискового отряда «БашРегионСпас» в соцсети «ВКонтакте». Известно, что 17-летний уфимец ушел из дома в ноябре 2024 года и пропал. В поисках участвовали сотрудники полиции, волонтеры, неравнодушные граждане, но парня так и не удалось найти.