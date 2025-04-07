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В Уфе пропавшего без вести 17-летнего парня нашли мертвым

Пропавший несколько месяцев назад подросток был найден мертвым.

Источник: Группа «ДПСО „БаРС“ (БашРегионСпас)», Vk

Об этом сегодня сообщили волонтеры поискового отряда «БашРегионСпас» в соцсети «ВКонтакте». Известно, что 17-летний уфимец ушел из дома в ноябре 2024 года и пропал. В поисках участвовали сотрудники полиции, волонтеры, неравнодушные граждане, но парня так и не удалось найти.

«Найден, погиб. Соболезнования родным и близким!» — говорится в сообщении добровольцев.

Где нашли подростка, при каких обстоятельствах он погиб — не уточняется.

«Башинформ» обратился за комментарием по поводу гибели 17-летнего уфимца в пресс-службу СУ СКР по РБ. Как только ответ будет предоставлен, мы его опубликуем.