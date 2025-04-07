В Башкирии 31-летний водитель фуры протаранил легковушку

В Татышлинском районе Башкирии произошла авария с участием фуры и легковушки. В ДТП, по сообщению республиканской Госавтоинспекции, пострадали два человека.
По предварительной информации, 31-летний «Шахман» на 75 км автодороги Бураево — Старобалтачеао — Куеда врезался во встречную «Киа Рио» и протаранил ее. В результате, тяжелые травмы получили водитель и пассажир корейского авто.
— Сейчас по факту ДТП проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего. Сотрудники госавтоинспекции организовали реверсивное движение, — добавили в ГАИ по РБ.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.