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В Башкирии 31-летний водитель фуры протаранил легковушку

В Башкирии в ДТП с фурой пострадали два человека.

Источник: Комсомольская правда

В Татышлинском районе Башкирии произошла авария с участием фуры и легковушки. В ДТП, по сообщению республиканской Госавтоинспекции, пострадали два человека.

По предварительной информации, 31-летний «Шахман» на 75 км автодороги Бураево — Старобалтачеао — Куеда врезался во встречную «Киа Рио» и протаранил ее. В результате, тяжелые травмы получили водитель и пассажир корейского авто.

— Сейчас по факту ДТП проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего. Сотрудники госавтоинспекции организовали реверсивное движение, — добавили в ГАИ по РБ.

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