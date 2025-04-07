Грузовик на полной скорости врезался в стоявший внедорожник под Волгоградом

Две пассажирки получили травмы в результате ДТП во Фроловском районе Волгоградской области 6 апреля. По предварительным данным, поздней ночью водитель грузовика «Фредлайнер», двигаясь по трассе Р-22 «Каспий», на 825-м километре не справился с управлением и на полной скорости врезался в стоящий внедорожник «Тойота Фортунер». Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, сидевшие в салоне иномарки женщины пострадали. Их срочно увезли в ближайшую больницу.