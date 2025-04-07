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Грузовик на полной скорости врезался в стоявший внедорожник под Волгоградом

Две женщины пострадали в ДТП грузовика и внедорожника в Волгоградской области.

Источник: Комсомольская правда

Две пассажирки получили травмы в результате ДТП во Фроловском районе Волгоградской области 6 апреля. По предварительным данным, поздней ночью водитель грузовика «Фредлайнер», двигаясь по трассе Р-22 «Каспий», на 825-м километре не справился с управлением и на полной скорости врезался в стоящий внедорожник «Тойота Фортунер». Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, сидевшие в салоне иномарки женщины пострадали. Их срочно увезли в ближайшую больницу.

Отметим, что за минувшие сутки на региональных трассах произошло четыре аварии с пострадавшими. Инспекторы ГАИ насчитали 638 нарушений ПДД, а также задержали 21 нетрезвого водителя.