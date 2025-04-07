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Мошенники оформили микрозайм на имя омского военного

Его права защищает прокуратура.
Источник: Комсомольская правда

На уловку аферистов попался военнослужащий из Омской области. Весной 2024 года преступники завладели персональными данными бойца и оформили на него микрозайм. На свой счет мошенники незаконно перевелили 30 тысяч рублей. Права потерпевшего восстанавливает прокуратура.

«В целях защиты прав военнослужащего ведомство направило мировому судье судебного участка № 5 в Знаменском судебном районе Омской области исковое заявление о признании кредитного договора недействительным», — рассказали в понедельник, 7 апреля, в пресс-службе региональной прокуратуры.

Уточняется, что военному пришлось выплачивать микрофинансовой организации деньги, которые он не занимал. В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело. Сейчас омский суд рассматривает иск, полученный от прокуратуры Знаменского района.