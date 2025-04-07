Депутаты Башкирии намерены ограничить продажу энергетиков

Согласно положениям законопроекта, с 1 сентября 2025 года будет запрещена продажа энергетиков в зданиях и помещениях, используемых для образовательных, медицинских, культурных и спортивных целей. Инициаторы законопроекта отмечают, что регулярное употребление таких напитков может негативно отразиться на здоровье, вызывая нарушения в работе сердечно-сосудистой системы и органов пищеварения.