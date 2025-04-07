Депутаты Башкирии намерены ограничить продажу энергетиков

В конце апреля депутаты Госсобрания Башкирии намерены обсудить законопроект, ограничивающий реализацию безалкогольных энергетических напитков. Как стало известно, на предстоящем пленарном заседании регионального заксобрания будет рассмотрен в первом чтении документ, вводящий соответствующие ограничения на территории республики.
Как пояснил спикер Курултая Константин Толкачёв, предлагаемые меры коснутся торговли тонизирующими напитками в учреждениях образовательной сферы, здравоохранения, культуры и спорта. Для контроля за исполнением запрета планируется создать специальную систему государственного надзора, наделив правительство региона необходимыми полномочиями.
Согласно положениям законопроекта, с 1 сентября 2025 года будет запрещена продажа энергетиков в зданиях и помещениях, используемых для образовательных, медицинских, культурных и спортивных целей. Инициаторы законопроекта отмечают, что регулярное употребление таких напитков может негативно отразиться на здоровье, вызывая нарушения в работе сердечно-сосудистой системы и органов пищеварения.
Особое внимание уделяется воспитательной функции учреждений, которые, по мнению законодателей, должны формировать у граждан ответственное отношение к своему здоровью. Наличие в продаже потенциально вредных продуктов, как считают авторы инициативы, создаёт ложное впечатление об их безопасности и допустимости регулярного потребления.
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