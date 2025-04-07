Неизвестный с угрозами ворвался в екатеринбургскую школу

По данным 66.ru, в образовательное учреждение ворвался мужчина с коробкой и начал кричать, что всех взорвет. Его скрутили и увезли в отдел полиции. В коробке оказались бумажки. По предварительной информации, мужчина психически болен. Официально ведомства информацию о ЧП пока не комментируют.