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Неизвестный с угрозами ворвался в екатеринбургскую школу

В екатеринбургскую школу № 164 ворвался неизвестный мужчина. Telegram-каналы сообщили о стрельбе, однако другие источники опровергли эту информацию.

Источник: ЕАН

По данным 66.ru, в образовательное учреждение ворвался мужчина с коробкой и начал кричать, что всех взорвет. Его скрутили и увезли в отдел полиции. В коробке оказались бумажки. По предварительной информации, мужчина психически болен. Официально ведомства информацию о ЧП пока не комментируют.

Напомним, в марте в екатеринбургскую школу № 37 проник посторонний человек, после чего в учреждении усилили меры безопасности. Мужчина попытался поприсутствовать на уроке физики, однако учитель попросила его покинуть помещение. После этого незнакомец ушел.