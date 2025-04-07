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Три человека погибли, еще пять, включая ребенка, — в больнице: Автобус из Молдовы с пассажирами столкнулся с грузовиком в Румынии

По предварительным данным, мужчина за рулём микроавтобуса не справился с управлением на опасном повороте и вылетел на встречную полосу [видео]

Источник: Комсомольская правда

В жутком ДТП в Румынии погибли трое граждан Молдовы.

Трое граждан Молдовы погибли, ещё 5 получили травмы различной степени тяжести в результате аварии, произошедшей сегодня утром в румынском Клуже.

По сообщению румынских СМИ, ДТП произошло в 6:30, 7 апреля. Микроавтобус с молдавскими номерами столкнулся с грузовиком и перевернулся.

В результате удара три человека — женщина и двое мужчин — скончались на месте. Ещё 5 человек, включая младенца, были ранены и доставлены в больницу. Все — граждане Республики Молдова.

По предварительным данным, мужчина за рулём микроавтобуса не справился с управлением на опасном повороте и вылетел на встречную полосу, где и произошло столкновение с грузовиком. Погибшие — водитель маршрутки и двое его пассажиров.

Все обстоятельства случившегося выясняются.