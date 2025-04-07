Три человека погибли, еще пять, включая ребенка, — в больнице: Автобус из Молдовы с пассажирами столкнулся с грузовиком в Румынии

В жутком ДТП в Румынии погибли трое граждан Молдовы.
Трое граждан Молдовы погибли, ещё 5 получили травмы различной степени тяжести в результате аварии, произошедшей сегодня утром в румынском Клуже.
По сообщению румынских СМИ, ДТП произошло в 6:30, 7 апреля. Микроавтобус с молдавскими номерами столкнулся с грузовиком и перевернулся.
В результате удара три человека — женщина и двое мужчин — скончались на месте. Ещё 5 человек, включая младенца, были ранены и доставлены в больницу. Все — граждане Республики Молдова.
По предварительным данным, мужчина за рулём микроавтобуса не справился с управлением на опасном повороте и вылетел на встречную полосу, где и произошло столкновение с грузовиком. Погибшие — водитель маршрутки и двое его пассажиров.
Все обстоятельства случившегося выясняются.