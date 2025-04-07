Пол провалился под девочкой в ТЦ на Ленинском проспекте

Девочка провалилась сквозь пол в торговом центре «Фиолент» на Ленинском проспекте. Прокуратура начала проверку.
— 6 апреля под несовершеннолетней посетительницей провалился пол. Подросток упал с высоты на нижний этаж, — говорится в пресс-службе прокуратуры по Петербургу.
Проверку проводит прокуратура Красносельского района, в ходе которой будет дана оценка соблюдения законодательства. По ее итогам будут приняты соответствующие меры.
По предварительной информации, школьница поднималась по лестнице на второй этаж, но случайно что-то выронила. Предмет упал мимо ступеней, поэтому девочка спустилась за ним и встала ногами на потолок, который не выдержал ее веса и рухнул.
Пострадавшую оперативно доставили в больницу. Медики диагностировали травмы ноги, оказали необходимую помощь и отпустили лечиться домой.