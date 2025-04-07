В Подмосковье поезд въехал в «Газель» на переезде

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. «Газель» и поезд столкнулись на железнодорожном переезде в Московской области. Водитель легкового транспорта не пострадал, сообщается на официальном сайте Московской железной дороги.
«В 09:32 между станциями Красноармейск и Софрино Московской железной дороги водитель автомобиля “Газель” выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пригородным поездом № 6707 сообщением Красноармейск — Москва. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. По предварительной информации, в результате ДТП водитель автомобиля не пострадал», — говорится в сообщении.
Отмечается, что пассажиры и локомотивная бригада пригородного поезда за медицинской помощью не обращались. В 09:37 пригородный поезд продолжил движение по маршруту. На движение других поездов ситуация не повлияла.
«Московская железная дорога призывает водителей проявлять бдительность при пересечении железнодорожных путей и строго соблюдать правила дорожного движения», — отмечается в публикации.