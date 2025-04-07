В Подмосковье поезд въехал в «Газель» на переезде

«В 09:32 между станциями Красноармейск и Софрино Московской железной дороги водитель автомобиля “Газель” выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пригородным поездом № 6707 сообщением Красноармейск — Москва. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. По предварительной информации, в результате ДТП водитель автомобиля не пострадал», — говорится в сообщении.