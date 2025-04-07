Мошенники атакуют: массовые SMS о «записи на прием» могут опустошить счета приморцев

Приморцев просят не переходить по подозрительным ссылкам.
Как сообщают эксперты по кибербезопасности, важно обратить внимание на то, что в тексте сообщения от мошенников не указано, к какому именно специалисту или учреждению якобы записан получатель. Если вам предлагают узнать более подробную информацию, перейдя по встроенной ссылке, которая, скорее всего, ведет на фишинговый сайт, то делать это ни в коем случае нельзя.
«Перейдя по такой ссылке, вы рискуете загрузить вирусы на свое устройство и передать мошенникам все личные данные, включая пароли от онлайн-банка, а то и вовсе потерять контроль над телефоном», — предупреждают специалисты.
Многие приморцы, получившие подобные SMS, подтверждают, что никуда не записывались. Власти края призывают граждан быть бдительными и не переходить по подозрительным ссылкам.
Что делать, если получили такое сообщение:
- Не переходить по ссылке
- Проверить официальные источники (сайты поликлиник, госуслуг)
- Сообщить о мошенничестве в банк и правоохранительные органы