Ричмонд
+13°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мошенники атакуют: массовые SMS о «записи на прием» могут опустошить счета приморцев

Жители Приморского края столкнулись с новой волной SMS-мошенничества — тысячи абонентов получают сообщения о «записи на прием».

Источник: Jonas Leupe/CC0

Приморцев просят не переходить по подозрительным ссылкам.

Как сообщают эксперты по кибербезопасности, важно обратить внимание на то, что в тексте сообщения от мошенников не указано, к какому именно специалисту или учреждению якобы записан получатель. Если вам предлагают узнать более подробную информацию, перейдя по встроенной ссылке, которая, скорее всего, ведет на фишинговый сайт, то делать это ни в коем случае нельзя.

«Перейдя по такой ссылке, вы рискуете загрузить вирусы на свое устройство и передать мошенникам все личные данные, включая пароли от онлайн-банка, а то и вовсе потерять контроль над телефоном», — предупреждают специалисты.

Многие приморцы, получившие подобные SMS, подтверждают, что никуда не записывались. Власти края призывают граждан быть бдительными и не переходить по подозрительным ссылкам.

Что делать, если получили такое сообщение:

  • Не переходить по ссылке
  • Проверить официальные источники (сайты поликлиник, госуслуг)
  • Сообщить о мошенничестве в банк и правоохранительные органы