Мошенники атакуют: массовые SMS о «записи на прием» могут опустошить счета приморцев

Как сообщают эксперты по кибербезопасности, важно обратить внимание на то, что в тексте сообщения от мошенников не указано, к какому именно специалисту или учреждению якобы записан получатель. Если вам предлагают узнать более подробную информацию, перейдя по встроенной ссылке, которая, скорее всего, ведет на фишинговый сайт, то делать это ни в коем случае нельзя.