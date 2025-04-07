Было обожжено все тело: в Башкирии муж расправился со своей женой, чтобы не делить имущество

Как пояснили в прокуратуре республики, между супругами возникали частые ссоры из-за раздела дома. В январе 2024 года пьяный мужчина проткнул газовый баллон и поджег свою жену. От тяжелых травм женщина умерла на больничной койке: врачи диагностировали у нее 95-процентное поражение тела.