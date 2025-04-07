Было обожжено все тело: в Башкирии муж расправился со своей женой, чтобы не делить имущество

В Башкирии 60-летнего жителя Белорецка обвиняют в убийстве своей жены. Мужчина, как считает следствие, расправился с супругой с особой жестокостью, чтобы не делить совместно нажитое имущество.
Как пояснили в прокуратуре республики, между супругами возникали частые ссоры из-за раздела дома. В январе 2024 года пьяный мужчина проткнул газовый баллон и поджег свою жену. От тяжелых травм женщина умерла на больничной койке: врачи диагностировали у нее 95-процентное поражение тела.
— Обвиняемый частично признал свою вину. Уголовное дело будет направлено в Верховный суд республики для рассмотрения по существу, — добавили в ведомстве.
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