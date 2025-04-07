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В Самарской области мужчина потерял 1 млн рублей из-за мошенников

В Тольятти горожанин перевел аферистам более 1 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области местный житель обратился в полицию за помощью. Он рассказал, что стал жертвой мошенников, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

— По словам потерпевшего, неизвестные предложили ему инвестировать сбережения. После разговора по телефону мужчина решил довериться собеседникам ради быстрой прибыли. Местный житель перевел на указанный счет более 1 млн рублей, — отметили в ведомстве.

Только после этого мужчина понял, что стал жертвой мошенников. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия. Возбуждено уголовное дело.