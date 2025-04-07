В Омскую область пришли лесные пожары

В Омской области зарегистрирован первый лесной пожар в текущем сезоне. Возгорание было зафиксировано и оперативно ликвидировано в Большереченском лесничестве.
Как информирует главное управление лесного хозяйства, для борьбы с огнем, охватившим территорию в 23,5 гектара, были мобилизованы более десяти специалистов лесной охраны. В распоряжении пожарных находилось три единицы автомобильной техники и трактор. Благодаря оперативному реагированию и слаженной работе специалистов, возгорание было успешно ликвидировано в день обнаружения.
Ранее мы сообщали, что в Омской области вводят ранний противопожарный режим: омичам придется забыть о походах в лес и пикниках до начала лета. Постановление опубликовано 4 апреля.