В Омскую область пришли лесные пожары

Как информирует главное управление лесного хозяйства, для борьбы с огнем, охватившим территорию в 23,5 гектара, были мобилизованы более десяти специалистов лесной охраны. В распоряжении пожарных находилось три единицы автомобильной техники и трактор. Благодаря оперативному реагированию и слаженной работе специалистов, возгорание было успешно ликвидировано в день обнаружения.