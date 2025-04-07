Ричмонд
+13°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омскую область пришли лесные пожары

С понедельника, 7 апреля, в южных и центральных районах Омской области установлен особый противопожарный режим.

Источник: AP 2024

В Омской области зарегистрирован первый лесной пожар в текущем сезоне. Возгорание было зафиксировано и оперативно ликвидировано в Большереченском лесничестве.

Как информирует главное управление лесного хозяйства, для борьбы с огнем, охватившим территорию в 23,5 гектара, были мобилизованы более десяти специалистов лесной охраны. В распоряжении пожарных находилось три единицы автомобильной техники и трактор. Благодаря оперативному реагированию и слаженной работе специалистов, возгорание было успешно ликвидировано в день обнаружения.

Ранее мы сообщали, что в Омской области вводят ранний противопожарный режим: омичам придется забыть о походах в лес и пикниках до начала лета. Постановление опубликовано 4 апреля.