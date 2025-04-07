«Убили не только мою дочь»: мать зарезанной в общежитии молодой пермячки высказалась о приговоре

Как писал ранее «ФедералПресс», накануне трагедии Алексей и Дарья в компании друзей находились в комнате потерпевшей в общежитии. Алексей Потешкин родился в Оханске и жил у подруги, а в тот вечер пришел забрать вещи перед их расставанием. Во время застолья девушка шутила над расставанием с Алексеем, а утром пара поругалась. Алексей перебрал с алкоголем. Между молодыми людьми возникла ссора, во время которой и произошло убийство. У Дарьи оказалось пробитым легкое. Молодой человек попытался оказать ей помощь, а затем дождался медиков скорой и полицию.