«Убили не только мою дочь»: мать зарезанной в общежитии молодой пермячки высказалась о приговоре

«Суд назначил виновному девять лет и два месяца колонии строгого режима», — сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.
Суд установил, что утром 9 февраля мужчина в общежитии на проспекте Декабристов, 35, поссорился с 23-летней Дарьей Лузиной. Во время спора он нанес ей удар ножом в область груди. От полученных повреждений она скончалась на месте. Также Потешкин порезал ножом подругу девушки, когда та пыталась остановить преступление.
Свою вину он полностью признал. Помимо лишения свободы, молодой человек должен выплатить два млн рублей родственникам погибшей в качестве компенсации морального вреда.
Уже после оглашения приговора мама убитой сообщила журналистам, что рассчитывала на 15 лет лишения свободы для убийцы дочери.
«Видимо, у нас так можно делать — убивать каждого. Они убили не только мою дочь, но и меня тоже разрывает пополам», — сказала женщина местным СМИ.
По словам отчима, решение суда несправедливо, а осужденный не был искренним, когда говорил о раскаянии.
Как писал ранее «ФедералПресс», накануне трагедии Алексей и Дарья в компании друзей находились в комнате потерпевшей в общежитии. Алексей Потешкин родился в Оханске и жил у подруги, а в тот вечер пришел забрать вещи перед их расставанием. Во время застолья девушка шутила над расставанием с Алексеем, а утром пара поругалась. Алексей перебрал с алкоголем. Между молодыми людьми возникла ссора, во время которой и произошло убийство. У Дарьи оказалось пробитым легкое. Молодой человек попытался оказать ей помощь, а затем дождался медиков скорой и полицию.