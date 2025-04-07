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Работник детского лагеря под Пермью найден мёртвым через 3 месяца поисков

Он ушёл с работы и исчез в январе 2025 года.

Источник: Соцсети

Работник детского лагеря под Пермью найден погибшим спустя три месяца с момента исчезновения, сообщает поисковый отряд «ПрикамьеПоиск».

Речь идёт о мужчине, который исчез в деревне Малый Буртым в Пермском округе в начале января 2025 года. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что 49-летний работник детского лагеря «Огонёк» вышел с территории учреждения и исчез 11 января. На протяжении почти трёх месяцев его местонахождение оставалось неизвестным.

Сразу несколько поисковых отрядов публиковали ориентировки о поиске мужчины. За время его розыска предположительным местонахождением указывался также Орджоникидзевский район Перми. Уточнялось, что у мужчины нет фаланги пальца на руке, а на голове и лице есть шрамы.

Утром 7 апреля поисковый отряд «ПрикамьеПоиск» опубликовал сообщение о завершении поисков мужчины. Как оказалось, он был обнаружен погибшим.

«Найден. Погиб. Всем спасибо за помощь. Просьба снять репосты», — сообщили волонтёры.

В организации не сообщили подробности о том, где был найден мужчина и при каких обстоятельствах нашли его тело. Поисковый отряд выразил соболезнования родным и близким пропавшего мужчины.