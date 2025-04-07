Работник детского лагеря под Пермью найден мёртвым через 3 месяца поисков

Сразу несколько поисковых отрядов публиковали ориентировки о поиске мужчины. За время его розыска предположительным местонахождением указывался также Орджоникидзевский район Перми. Уточнялось, что у мужчины нет фаланги пальца на руке, а на голове и лице есть шрамы.