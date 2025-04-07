Подозреваемый в стрельбе житель деревни Липная Горка сознался. Среди четверых погибших — его сын

Стрельба прогремела в ночь на 6 апреля. Следствием установлено, что 57-летний подозреваемый, вооружившись охотничьим ружьем, застрелил четырех человек, среди которых его сын, и одного ранил в ногу.
«В ходе допроса злоумышленник сознался в содеянном. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении.
Как писала «Фонтанка», первым от выстрела погиб сын мужчины. Он получил ранение в живот, предположительно, во время конфликта, когда находился с отцом в одном доме. Следом под пули попали еще двое мужчин с соседней улицы, один скончался по месту жительства, второй — на крыльце дома. Еще один 74-летний мужчина выжил, отделавшись огнестрельным ранением в ногу. Прибывшие медики доставили его в реанимацию.
Позднее стражи порядка обнаружили четвертого погибшего. Труп мужчины 1964 года рождения находился в 200−300 метрах от дома предполагаемого стрелка. По предварительным данным, он получил огнестрельное ранение в голову, а рядом с ним лежал труп собаки. «Фонтанка» публиковала видео.
Подозреваемого в стрельбе застали спящим в состоянии сильного алкогольного опьянения. Возбуждены уголовные дела об убийстве двух и более лиц и покушении на убийство.