Подозреваемый в стрельбе житель деревни Липная Горка сознался. Среди четверых погибших — его сын

Как писала «Фонтанка», первым от выстрела погиб сын мужчины. Он получил ранение в живот, предположительно, во время конфликта, когда находился с отцом в одном доме. Следом под пули попали еще двое мужчин с соседней улицы, один скончался по месту жительства, второй — на крыльце дома. Еще один 74-летний мужчина выжил, отделавшись огнестрельным ранением в ногу. Прибывшие медики доставили его в реанимацию.