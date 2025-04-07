В Воронеже водитель «Форда» отправил в больницу 14-летних мальчика и девочку, ехавших на питбайке

Стражи порядки напоминают, что водителю необходимо получить права категории «М» (с 16 лет), если мощность транспортного средства меньше 50 километров в час; права категории «А1» (с 16 лет) или же права категории «А» (с 18 лет), если объем двигателя больше 125 куб. см. А еще водителям мотоциклов, мопедов, питбайков необходимо надевать в поездку мотоэкипировку и мотошлем.