Ричмонд
+13°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронеже водитель «Форда» отправил в больницу 14-летних мальчика и девочку, ехавших на питбайке

49-летний мужчина на Форде, сбивший питбайк с двумя подростками, отказался пройти алкотест.

Источник: телеграм-канал ГУ МВД России по Воронежской области

В воскресенье, 6 апреля, в 20.55 в Воронеже у дома № № 2/2 на улице Луговая случилась авария. 49-летний местный житель, ехавший на «Форде-Фоксе» по Калининградской со стороны Луговой в направлении улицы Куйбышева, вылетел на встречную полосу. Там он врезался в питбайк «Cayo», которым управлял 14-летний воронежец.

В аварии получили травмы водитель питбайка и ехавшая с ним 14-летняя девочка. Обоих отвезли в больницу.

У питбайка в результате столкновения с «Фордом» согнулось переднее колесо. телеграм-канал ГУ МВД России по Воронежской области.

Мужчина, руливший «Фордом», отказался проходить алкотест. Что по закону равносильно признанию в состоянии опьянения.

Полицейские призывают родителей не давать детям ездить по улицам без прав.

Стражи порядки напоминают, что водителю необходимо получить права категории «М» (с 16 лет), если мощность транспортного средства меньше 50 километров в час; права категории «А1» (с 16 лет) или же права категории «А» (с 18 лет), если объем двигателя больше 125 куб. см. А еще водителям мотоциклов, мопедов, питбайков необходимо надевать в поездку мотоэкипировку и мотошлем.

Напомним, было 6 апреля и смертельное ДТП. В Лискинском районе 34-летний водитель «Джили Монжаро» сбил 69-летнего велосипедиста. Пожилой мужчина умер на месте аварии.