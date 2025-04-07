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Студентка из Калининграда перевела мошенникам 2 млн рублей, продав все свое золото

Часть денег были взяты в кредит.

Источник: РИА "Новости"

В Калининграде мошенники обманули 20-летнюю студентку. Она перевела аферистам 2 миллиона рублей. О случившемся рассказали в пресс-службе областного УМВД.

Отмечается, что часть денег были взяты в кредит, а также получены от продажи золотых изделий.

Девушку «обрабатывали» несколько человек. Звонил якобы сотрудник Центробанка, потом — представитель силовых структур, который и уговорил горожанку обналичить все свои вклады и положить деньги на «безопасный счет».

Для убедительности он прислал жертве поддельные документы в мессенджер.

Заведено уголовное дело.