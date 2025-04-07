Студентка из Калининграда перевела мошенникам 2 млн рублей, продав все свое золото

В Калининграде мошенники обманули 20-летнюю студентку. Она перевела аферистам 2 миллиона рублей. О случившемся рассказали в пресс-службе областного УМВД.
Отмечается, что часть денег были взяты в кредит, а также получены от продажи золотых изделий.
Девушку «обрабатывали» несколько человек. Звонил якобы сотрудник Центробанка, потом — представитель силовых структур, который и уговорил горожанку обналичить все свои вклады и положить деньги на «безопасный счет».
Для убедительности он прислал жертве поддельные документы в мессенджер.
Заведено уголовное дело.