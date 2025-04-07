Более 300 туристов из Уфы с детьми не могут вылететь из Египта

В Египте застряли более 300 уфимских туристов, отдыхавшие на курортах вместе с детьми. Жители республики не могут вылететь домой уже более 11 часов.
Как сообщает telegram-канал Mash Batash, туристы должны были лететь авиакомпанией Al Masria Universal Airlines. Рейс был запланирован на 16:30 шестого апреля, однако был сначала перенесен на 20:50, а позже и вовсе время вылета стало неизвестно.
На время ожидания рейса туристов отправили в отель, где они остались недовольны условиями размещения: в номерах были грязные полотенца и туалеты.
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