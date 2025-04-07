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Стало известно, сколько денег осталось на счетах Блиновской

На банковских счетах блогерши Елены Блиновской осталось более 40 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Светский хроник» со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС

«Эту сумму финансовый управляющий Ознобихина уже хотела пустить на погашение долгов перед ФНС, но суд отказал: мол, все имущество надо сначала собрать в общую массу и только потом распределять по кредиторам», — сказано в посте.

По данным Telegram-канала, всего у Блиновской осталось порядка 12 млн рублей на счету в банке ВТБ, 4 млн хранятся в Т-Банке и 2 млн — в Сбере. Всего у знаменитости на счетах в разных финансовых учреждениях находится свыше 40 млн рублей.

Блиновскую задержали 27 апреля 2023 года при попытке выехать из России на автомобиле. По версии следствия, в период 2019—2021 годов она уклонилась от уплаты налогов на сумму более 900 млн рублей. К концу февраля 2025 года с учетом пеней и штрафов ее налоговая задолженность выросла до 1,4 млрд рублей.

3 марта суд приговорил Елену Блиновскую к пяти годам колонии общего режима за отмывание денег и неправомерный оборот средств платежей. Накануне сообщалось, что имущество Блиновской выставят на торги.