Так, с 2022-го три предпринимателя в возрасте от 30 до 38 лет через свои четыре фирмы такси начали реализовывать незаконную миграцию. За деньги они фиктивно «нанимали» на работу иностранцев, в основном туркменов. Но иностранцы не нужны были им для работы в таксопарке, они всего лишь оформив документы получали якобы легальные документы для оформления временного пребывания в Беларуси.