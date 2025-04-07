В Беларуси задержаны трое предпринимателей, которые организовали схему по ввозу в республику незаконных мигрантов. Преступную деятельность бизнесменов пресекли сотрудники ГУБОПиК МВД совместно со столичными следователями, рассказали в управлении СК по городу Минску.
Фигурантами уголовного дела стали руководители минских обществ с ограниченной ответственностью. Они заключали фиктивные трудовые договоры с иностранцами, обеспечивая таким образом их незаконное пребывание в Беларуси.
Так, с 2022-го три предпринимателя в возрасте от 30 до 38 лет через свои четыре фирмы такси начали реализовывать незаконную миграцию. За деньги они фиктивно «нанимали» на работу иностранцев, в основном туркменов. Но иностранцы не нужны были им для работы в таксопарке, они всего лишь оформив документы получали якобы легальные документы для оформления временного пребывания в Беларуси.
Наладив незаконный механизм, фигуранты из числа нелегалов даже наняли трех иностранцев, которые бы в мессенджерах по «сарафанному радио» стали рекламировать их «услуги». Чтобы провезти в страну нелегалов, фигуранты использовали два проверенных способа: выдавали приглашение от организации для предоставления в посольстве Беларуси в Туркменистане и учета при получении визы или заключали фиктивный трудовой договор. Купив документы, иностранцы предоставляли их в отделы по гражданству и миграции ОВД, чтобы оформить правовой статус.
В итоге реализовав преступные схемы подозреваемые обеспечили въезд в Беларусь нескольких сотен мигрантов. Обвиняемых задержали сотрудники ГУБОПиК.
Уже установлено, что за получение визы иностранцы платили фигурантам от 150 долларов. А затем еще каждый месяц платили за возможность дальше жить в стране.
Сейчас бизнесмены под стражей, они сотрудничают со следствием, в своих преступлениях сознались.
— Проверяются сотни граждан зарубежных стран, которые воспользовались услугами данных фирм, — комментируют в СК.
Возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции, совершенной повторно (ч.2 ст.371−1 Уголовного кодекса Беларуси).
Тем временем Евразийский банк развития объяснил рост кредитной активности белорусов.
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