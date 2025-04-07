В Иркутской области предъявили обвинение «смотрящему за Тулуном»

В Тулунском районе завели уголовное дело на 33-летнего мужчину по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Как сообщили КП-Иркутск в региональном МВД и Следкоме, с января 2019 по ноябрь 2024 подозреваемый занимал статус «смотрящего за тюрьмой с воли», отвечал за происходящее среди людей, находившихся в следственном изоляторе.