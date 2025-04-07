В Иркутской области предъявили обвинение «смотрящему за Тулуном»

В Тулунском районе завели уголовное дело на 33-летнего мужчину по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Как сообщили КП-Иркутск в региональном МВД и Следкоме, с января 2019 по ноябрь 2024 подозреваемый занимал статус «смотрящего за тюрьмой с воли», отвечал за происходящее среди людей, находившихся в следственном изоляторе.
По версии следствия, он назначал «смотрящих» среди заключенных, разрешал конфликты, устанавливал запреты, контролировал пополнение и сохранность преступных денег. Противоправная деятельность выявлена при содействии оперативников Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД и сотрудников ГУФСИН России по Иркутской области.
— По мере укрепления преступного авторитета среди лиц, склонных к совершению преступлений и имеющих криминальный опыт, подозреваемый в середине 2024 года получил неформальный статус «смотрящий за городом Тулун», — рассказывают в ведомстве.
Задержанному предъявили обвинение, он находится под стражей. Расследование продолжается, оперативники продолжают выяснять все подробности и искать соучастников преступления.
Напомним, в ноябре 2024 года полицейские задержали шесть человек, которые входили в данную преступную группировку и разделяли идеологию запрещенной в России криминальной субкультуры.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что сибирячка сожгла лодку экс-мужа и случайно спалила свой дом.