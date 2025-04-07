WP: ЦАХАЛ методично уничтожал дома и сельхозполя в приграничных районах Газы

Кроме того, по словам военных, им было приказано стрелять в любого, кто оказался бы на территории создаваемой буферной зоны, несмотря на то, что солдатам на месте было трудно понять, где именно она начинается. Такой подход также нарушает международное право, указал профессор Тель-Авивского университета Элиав Либлих. Как отмечают Breaking the Silence, внутри буферной зоны сейчас нет признаков того, что кому-либо из перемещенных лиц разрешили туда вернуться. Сами сведения о подходе к созданию буферной зоны, по мнению Джоэла Кармеля, указывают на то, что расширение подконтрольной ЦАХАЛ территории в Газе после возобновления боевых действий 18 марта также может сопровождаться аналогичными действиями.