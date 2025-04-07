WP: ЦАХАЛ методично уничтожал дома и сельхозполя в приграничных районах Газы

Доклад правозащитников, имеющийся в распоряжении газеты, основан на интервью более чем с 10 солдатами и офицерами ЦАХАЛ, принимавшими участие в операции с октября 2023 года по август 2024 года. По их данным, сразу после начала операции в ответ на террористические атаки 7 октября 2023 года ЦАХАЛ было приказано создать буферную зону 40 км в длину и 9 км в глубину.
Инженерные подразделения армии получили приказ уничтожить при помощи взрывчатки и бульдозеров порядка 3,5 тыс. жилых, коммерческих и административных зданий. В руинах в том числе находится предприятие, которое занималось розливом Coca-Cola на территории Газы. При этом, по словам опрошенных военных, приказы по разрушению инфраструктуры не сопровождались четким обоснованием. «Уничтожение инфраструктуры и зданий происходило после захвата района, когда никакой непосредственной или конкретной угрозы военным не было», — рассказал один из военнослужащих ЦАХАЛ. По словам другого, из уничтоженных его командой десятков домов только два или три были связаны с ХАМАС напрямую.
Еще один военный указал, что при разрушении промышленной зоны они «не встретили там ХАМАС». «Мы вообще не нашли ничего, связанного с ХАМАС», — добавил он. Единственным аргументом командования была необходимость не допустить повторения террористических атак 7 октября, заявили опрошенные.
Также методично ЦАХАЛ уничтожал сельскохозяйственные поля внутри создаваемой буферной зоны. «Мы говорим о том, что до 35% сельскохозяйственных земель Газы будет полностью уничтожено. Это означает, что у палестинского населения Газы останется гораздо меньше возможностей полагаться на себя», — сказал WP директор по правозащитной деятельности Breaking the Silence Джоэл Кармель. По мнению профессора международного права Ратгерского университета (США) Адиля Хака, речь идет о нарушении международного гуманитарного права, поскольку оно «запрещает любое разрушение оккупирующей державой гражданского имущества, за исключением случаев, когда это действительно необходимо для военных операций», и также ставит сельскохозяйственные угодья под особую защиту.
Кроме того, по словам военных, им было приказано стрелять в любого, кто оказался бы на территории создаваемой буферной зоны, несмотря на то, что солдатам на месте было трудно понять, где именно она начинается. Такой подход также нарушает международное право, указал профессор Тель-Авивского университета Элиав Либлих. Как отмечают Breaking the Silence, внутри буферной зоны сейчас нет признаков того, что кому-либо из перемещенных лиц разрешили туда вернуться. Сами сведения о подходе к созданию буферной зоны, по мнению Джоэла Кармеля, указывают на то, что расширение подконтрольной ЦАХАЛ территории в Газе после возобновления боевых действий 18 марта также может сопровождаться аналогичными действиями.
Возобновление операции
2 апреля премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху объявил, что Израиль берет под свой контроль ось «Мораг», пересекающую сектор Газа с востока на запад в его южной части между городами Рафах и Хан-Юнис. По его словам, она станет «вторым Филадельфийским коридором», представляющем собой буферную полосу длиной около 15 км на границе между сектором Газа и Египтом.
18 марта израильская армия возобновила боевые действия в Газе, нанеся по анклаву массированные удары и прервав тем самым установленный в январе режим прекращения огня. Канцелярия Нетаньяху объяснила это отказом ХАМАС от предложений, выдвинутых на переговорах посредниками и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, заявив, что цель операции в секторе — освобождение всех заложников. Радикалы возложили ответственность за возобновление боевых действий на Израиль и США.