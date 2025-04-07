МВД опровергло информацию о стрельбе в школе в Екатеринбурге

В понедельник в местных СМИ появилась информация, что неизвестный проник в школу № 164 Екатеринбурга и якобы начал стрельбу, позднее в прессе уже заявили, что в учебное заведение «ворвался мужчина с подозрительной коробкой».
«Информация о стрельбе в учебном заведении, о котором идет речь, не соответствует действительности. Это фейк, распространенный Telegram-каналами. В реальности курьер принес из больницы коробку с бланками для справок о прививках в школьный медпункт и не стал дожидаться, чтобы эту коробку забрали. Оставил на посту и ушел. Мужчина был в нетрезвом виде. Охранник нажал “тревожную кнопку”, прибыли силовики, задержали гражданина и доставили в дежурную часть полиции, где его сейчас опрашивают», — сказал Горелых.
Он отметил, что в отношении курьера заведено административное делопроизводство о появлении в общественном месте в нетрезвом виде.
«Проверочным мероприятиям дан отбой, школа продолжила работу в штатном режиме. Чтобы не подвергать опасности детей и педагогов, на период проверки на улицу были выведены 729 человек», — заключил собеседник агентства.
Как уточнили журналистам в региональном управлении СК, курьер не предъявил документы на посылку, поэтому охрана школы и вызвала правоохранителей. По факту инцидента следователи начали проверку по статье о хулиганстве.
«Утром в школу № 164 приехал мужчина, который представился курьером. Он оказался пьяным, бросил на пол имевшуюся при нем коробку и сообщил, что там бомба. Открывать коробку не стали, действуя по инструкции, детей экстренно эвакуировали, возмутителя спокойствия увезли сотрудники Росгвардии. Сейчас учебный процесс нормализован», — прокомментировали агентству в горадминистрации.