МВД опровергло информацию о стрельбе в школе в Екатеринбурге

«Информация о стрельбе в учебном заведении, о котором идет речь, не соответствует действительности. Это фейк, распространенный Telegram-каналами. В реальности курьер принес из больницы коробку с бланками для справок о прививках в школьный медпункт и не стал дожидаться, чтобы эту коробку забрали. Оставил на посту и ушел. Мужчина был в нетрезвом виде. Охранник нажал “тревожную кнопку”, прибыли силовики, задержали гражданина и доставили в дежурную часть полиции, где его сейчас опрашивают», — сказал Горелых.