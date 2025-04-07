Спасатели МЧС эвакуировали туристов из Агурского ущелья в Сочи

Вечером 6 апреля 2025 года туристы обратились в спасательную службу с сообщением о невозможности пересечь реку Агура из-за отсутствия моста. Отдыхающие не взяли с собой фонари, аккумуляторы их мобильных телефонов были почти разряжены, а уровень воды в реке повысился.