Тайские врачи назвали причиной смерти Паши Техника легочную инфекцию

Паша Техник умер 4 апреля в возрасте 40 лет. В конце марта его госпитализировали в тяжелом состоянии в больницу на Пхукете, а затем ввели в искусственную кому. Причины госпитализации не сообщались. Его бывшая жена Карина Мельничук говорила, что рэпера «накормили наркотой». Позднее она сообщала, что у него 100-процентное поражение легких. Причиной такого состояния Мельничук называла лечение не теми антибиотиками. 4 апреля Паша Техник пережил клиническую смерть. Врачи его реанимировали, но предложили отключить его от аппаратов. Вечером того же дня близкие рэпера сообщили о его смерти.