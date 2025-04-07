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Эксперт: ввезенной в Беларусь взрывчаткой можно подорвать многоквартирный дом

Эксперт сообщил, что ввезенными в Беларусь 580 кг взрывчатки можно подорвать многоквартирный дом.

Источник: Комсомольская правда

Российский эксперт в области минно-подрывного дела Владимир Грубник в эфире Первого информационного телеканала сообщил, что ввезенными в Беларусь 580 кг взрывчатки можно подорвать многоквартирный дом.

Напомним, что таможня выявила крупнейшую в истории Беларуси партию взрывчатки весом 580 кг, которая должна была попасть в Россию. Эксперт обратил внимание, что подобной взрывчаткой занимаются непосредственно в странах НАТО.

— 580 кг данного вещества. Эквивалент к тротилу является 1,3. Т.е., он на 30% эффективнее тротила по своим бризантным и фугасным свойствам, — пояснил Грубник.

По его словам, 580 килограммов данной взрывчатки может быть использовано, к примеру, при подрыве большого моста, большого многоквартирного здания, торгового центра. Также она может использоваться при подрыве дамбы или же при различных терактах, акциях прямого действия, ликвидациях.

Тем временем найденный таможенниками в товарняке американец заявил, что хочет остаться в Беларуси.

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