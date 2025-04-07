Эксперт: ввезенной в Беларусь взрывчаткой можно подорвать многоквартирный дом

По его словам, 580 килограммов данной взрывчатки может быть использовано, к примеру, при подрыве большого моста, большого многоквартирного здания, торгового центра. Также она может использоваться при подрыве дамбы или же при различных терактах, акциях прямого действия, ликвидациях.