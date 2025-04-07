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Пешеходный переход — как полоса препятствий. На дороге снова сбили школьника

Vaib.uz (Узбекистан. 7 апреля). Очередная страшная история про наших водителей, которая, к счастью, на этот раз не закончилась трагедией. В Ургенче прямо на пешеходном переходе был сбит школьник. Ребенок перебегал дорогу, и водитель автомобиля даже не попытался притормозить.

Источник: Vaib.Uz

Случайность спасла жизнь мальчику — рядом оказались сотрудники ДПС, которые тут же оказали первую медицинскую помощь и доставили его в больницу. Врачи диагностировали черепно-мозговую травму, повреждение тазовой области и множественные ссадины. Сейчас ребенок находится под наблюдением медиков.

К сожалению, правоохранительные органы не сообщили, понесёт ли водитель какое-либо наказание. Не раскрываются ни его данные, ни обстоятельства аварии, ни информация о том, возбуждено ли уголовное дело. И это уже становится страшной нормой.

Когда «зебра» не спасает

Этот случай снова поднимает тему абсолютного наплевательства водителей к пешеходам. Пешеходный переход сегодня — это не гарантия безопасности, а опасный квест с непредсказуемым финалом. Даже если работает светофор — далеко не факт, что кто-то из водителей на него посмотрит. Проехать на красный, обогнать по встречке, выскочить с тротуара, проигнорировать «зебру» — это, кажется, давно стало частью местной «дорожной культуры».

Многие водители воспринимают городские улицы не как общественное пространство, а как свою личную трассу, где правила не для них. А если что-то случается — почти всегда можно «договориться», «решить», «уладить».

Где неотвратимость наказания?

Правоохранительная система, увы, уже проиграла эту борьбу. Неотвратимость наказания — главный инструмент профилактики нарушений. Но у нас на практике всё наоборот: наказание — редкость, случай, исключение.

Спасение — только в создании новой инфраструктуры. В реальной, физической защите пешеходов: островках безопасности, приподнятых переходах, сужении полос, в установке множества камер.

Этот случай в Ургенче — еще одно напоминание, что в Узбекистане пешеход — не участник движения, а жертва. И пока это не изменится на системном уровне, такие истории будут происходить снова и снова.