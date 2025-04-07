Пешеходный переход — как полоса препятствий. На дороге снова сбили школьника

Этот случай снова поднимает тему абсолютного наплевательства водителей к пешеходам. Пешеходный переход сегодня — это не гарантия безопасности, а опасный квест с непредсказуемым финалом. Даже если работает светофор — далеко не факт, что кто-то из водителей на него посмотрит. Проехать на красный, обогнать по встречке, выскочить с тротуара, проигнорировать «зебру» — это, кажется, давно стало частью местной «дорожной культуры».