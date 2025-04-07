В Уфу доставили в тяжелом состоянии зараженную инфекцией четырехлетнюю девочку

В Уфу санавиацией доставили четырехлетнюю девочку. По информации главы регионального Минздрава Айрата Рахматуллина, ребенка госпитализировали в Республиканскую инфекционную больницу.
Медики диагностировали у ребенка острую вирусную инфекцию. Состояние малышки врачи оценивают как стабильно тяжелое.
Также из Учалов в минувшие выходные доставили девочку, пострадавшую в ДТП. Ребенок находится на ИВЛ в реанимации РДКБ, а его состояние оценивается как тяжелое.
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