Поступил звонок о минировании здания, где проходит заседание по делу Гуцул

Молдавская прокуратура по борьбе с коррупцией направила в суд уголовное дело в отношении Гуцул 24 апреля. Глава Гагаузии ранее в интервью РИА Новости заявила, что заведенное против нее уголовное дело является политическим преследованием. В понедельник в рамках дела рассматривается запрос прокурора об аресте Светланы Попан. Сторонники Попан и Гуцул собрались у здания суда в их поддержку. В блоке «Победа» заявили, что прокуратура добивается ареста Попан без веских оснований и с грубейшими нарушениями, поскольку оппозиционер уже находится под подпиской о невыезде, добросовестно выполняет все требования и посещает судебные заседания. В политформировании считают это прямой атакой действующих властей на оппозицию и попыткой ограничить ее участие в предстоящих в 2025 году парламентских выборах.