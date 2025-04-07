В Миассе 10-летний мальчик на электросамокате сбил 8-летнего пешехода

Все произошло около дома 37 по проспекту Макеева.
Несовершеннолетний катался на электросамокате по тротуару, в какой-то момент не справился с управлением и совершил наезд на остановившегося ребенка.
Потерпевшему потребовалась медицинская помощь, в дальнейшем ему было назначено амбулаторное лечение.
По информации городской ГАИ, 10-летний водитель средства индивидуальной мобильности в тот момент находился на прогулке с матерью, которая взяла самокат в аренду через приложение и передала сыну. Рассматривается вопрос о привлечении женщины к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ.