В Миассе 10-летний мальчик на электросамокате сбил 8-летнего пешехода

По информации городской ГАИ, 10-летний водитель средства индивидуальной мобильности в тот момент находился на прогулке с матерью, которая взяла самокат в аренду через приложение и передала сыну. Рассматривается вопрос о привлечении женщины к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ.