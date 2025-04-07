26-летняя медсестра из Волгограда перечислила аферистам миллион рублей

26-летняя медсестра из Волгограда лишилась более миллиона после одного телефонного звонка. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, звонивший представился сотрудником Центрального банка. Голос был убедителен, манера — профессиональна. Мошенник сообщил о подозрительных операциях на счетах девушки и предложил единственное спасение — перевести все деньги на «безопасный счет».
Волгоградка, поверив обманщику, через мобильное приложение перевела все свои сбережения. Радость от мнимой безопасности быстро сменилась пониманием, что она стала жертвой преступной схемы.
Жителям региона напоминают, что «безопасных счетов» не существует. Аферисты мастерски манипулируют страхами и желанием защитить свои деньги. Поэтому никогда не переводите сбережения на счета, о которых вам сообщили по телефону, даже если звонящий кажется убедительным.