26-летняя медсестра из Волгограда перечислила аферистам миллион рублей

Жителям региона напоминают, что «безопасных счетов» не существует. Аферисты мастерски манипулируют страхами и желанием защитить свои деньги. Поэтому никогда не переводите сбережения на счета, о которых вам сообщили по телефону, даже если звонящий кажется убедительным.