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В Краснодаре Bentley и такси устроили лобовое столкновение на «встречке»

Ночью 7 апреля в Краснодаре на кольце, соединяющем улицы Дзержинского и Лузана, произошло лобовое столкновение двух автомобилей.

Источник: Типичный Краснодар — Telegram

Водитель Bentley, выезжая с кольца, не смог вовремя перестроиться и выехал на встречную полосу, где врезался в такси LADA Granta. На месте происшествия были опубликованы фотографии, на которых видно, как оба транспортных средства получили серьезные повреждения. Несмотря на это, в аварии никто не пострадал. Социальные сети активно обсуждают этот инцидент, пользователи удивляются, как такая ситуация могла произойти. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.

Подробности происшествия уточняются, ведется проверка.