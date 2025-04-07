В Краснодаре Bentley и такси устроили лобовое столкновение на «встречке»

Водитель Bentley, выезжая с кольца, не смог вовремя перестроиться и выехал на встречную полосу, где врезался в такси LADA Granta. На месте происшествия были опубликованы фотографии, на которых видно, как оба транспортных средства получили серьезные повреждения. Несмотря на это, в аварии никто не пострадал. Социальные сети активно обсуждают этот инцидент, пользователи удивляются, как такая ситуация могла произойти. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.