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Заложница из аэропорта Алматы не сдержала слез в зале суда

Cотрудница аэропорта Алматы, которую взял в заложницы 67-летний мужчина в марте этого года, рассказала в суде о происшествии, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Я сидела на своей стойке регистрации, он (подозреваемый — прим.) проходил один. Я у него спросила посадочный номер и удостоверение личности. Он на меня посмотрел и сказал: «сейчас через три минуты я взорву аэропорт». И показал мне, как он сказал, на кнопочный телефон… Я хотела назад отойти. Он уже тогда меня схватил и я упала на землю. Потом вижу, как он достал нож из правого кармана, и я уже начала кричать.

рассказала пострадавшая

По ее слова, она просила о помощи, но мужчина кричал, чтобы никто не подходил. Вспоминая события того дня, потерпевшая расплакалась.

Я сидела на своей стойке регистрации, он (подозреваемый — прим.) проходил один. Я у него спросила посадочный номер и удостоверение личности. Он на меня посмотрел и сказал: «сейчас через три минуты я взорву аэропорт». И показал мне, как он сказал, на кнопочный телефон… Я хотела назад отойти. Он уже тогда меня схватил и я упала на землю. Потом вижу, как он достал нож из правого кармана, и я уже начала кричать.

рассказала пострадавшая

По ее словам, она просила о помощи, но мужчина кричал, чтобы никто не подходил. Вспоминая события того дня, потерпевшая расплакалась.