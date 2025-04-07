Заложница из аэропорта Алматы не сдержала слез в зале суда

Я сидела на своей стойке регистрации, он (подозреваемый — прим.) проходил один. Я у него спросила посадочный номер и удостоверение личности. Он на меня посмотрел и сказал: «сейчас через три минуты я взорву аэропорт». И показал мне, как он сказал, на кнопочный телефон… Я хотела назад отойти. Он уже тогда меня схватил и я упала на землю. Потом вижу, как он достал нож из правого кармана, и я уже начала кричать.