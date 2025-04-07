Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В центре Челябинска электросамокатчик попал под машину

Молодой челябинец пострадал в ДТП с электросамокатом.

Источник: Госавтоинспекция Челябинска

На проспекте Ленина в Челябинске поздним вечером 6 апреля случилась авария с электросамокатом.

21-летний мужчина на самокате ехал по пешеходному переходу возле Публичной библиотеки. Его сбил 34-летний мужчина на Nissan Almera.

— В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получил водитель электросамоката, — рассказали в Госавтоинспекции Челябинска.

Травмы — не единственная неприятность для самокатчика. В отношении мужчины составили административный протокол о нарушении правил дородного движения за то, что он не спешился на зебре. Челябинцу предстоит выплатить 800 рублей штрафа.