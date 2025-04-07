В центре Челябинска электросамокатчик попал под машину

На проспекте Ленина в Челябинске поздним вечером 6 апреля случилась авария с электросамокатом.
21-летний мужчина на самокате ехал по пешеходному переходу возле Публичной библиотеки. Его сбил 34-летний мужчина на Nissan Almera.
— В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получил водитель электросамоката, — рассказали в Госавтоинспекции Челябинска.
Травмы — не единственная неприятность для самокатчика. В отношении мужчины составили административный протокол о нарушении правил дородного движения за то, что он не спешился на зебре. Челябинцу предстоит выплатить 800 рублей штрафа.