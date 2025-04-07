Крымчанин разбил стекло машины скорой: его будут судить

В Красногвардейском районе Крыма 40-летнего местного жителя обвиняют в том, что он разбил стекло автомобиля скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Инцидент произошел 28 июня в поселке Октябрьское. Мужчина находился около дома № 2. Фигурант подошел к медикам, которые заполняли документацию о выезде. Из-за своей неприязни к врачам обвиняемый ударил кулаком по лобовому стеклу автомобиля Ford Transit. Таким образом крымчанин повредил машину. Сумма ущерба составила 24 тысячи рублей.
Было возбуждено уголовное дело. Мужчина полностью признал свою вину.
«Уголовное дело направлено в Красногвардейский районный суд», — говорится в сообщении.