WP: сайт службы соцобеспечения США столкнулся с регулярными сбоями из-за Маска

WP обратила внимание, что даже при восстановлении доступа к сайту после перерывов длительностью от 20 минут до суток, пользователи порой не могут войти в личные кабинеты на сайте. Также система может выдавать ошибочные сведения по статусу граждан. В частности, получатели социальных пособий жаловались на то, что уведомления на сайте ошибочно заявляли им о прекращении выплаты средств. Подобная ситуация вызвала панику среди получателей пособий, которая также привела к сбоям в работе сайта из-за перегрузки.