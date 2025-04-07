WP: сайт службы соцобеспечения США столкнулся с регулярными сбоями из-за Маска

ВАШИНГТОН, 7 апреля. /ТАСС/. Системы сайта Администрации социального обеспечения США, через который американские пенсионеры и нуждающиеся лица оформляют получение необходимых услуг и средств, столкнулись с регулярными сбоями, которые выводят их из строя на период до одних суток.
Проблемы связывают с последствиями массовых увольнений в администрации, инициированных ведомством по повышению эффективности работы правительства (DOGE) Илона Маска, сообщила газета The Washington Post.
По данным издания, сайт системы учреждений, обслуживающий 73 млн жителей США, стал выходить из строя после увольнения порядка 7 тыс. сотрудников администрации. Как отметил источник газеты, план DOGE, в частности, предполагал сокращение половины штата технического отдела администрации, который ответственен за цифровые системы службы соцобеспечения. Усугубила ситуацию инициатива ведомства Маска по внедрению нового программного обеспечения (ПО), которое должно отслеживать попытки потенциального мошенничества с выплатами. Источники указывают, что это ПО не прошло должного тестирования перед запуском в систему.
WP обратила внимание, что даже при восстановлении доступа к сайту после перерывов длительностью от 20 минут до суток, пользователи порой не могут войти в личные кабинеты на сайте. Также система может выдавать ошибочные сведения по статусу граждан. В частности, получатели социальных пособий жаловались на то, что уведомления на сайте ошибочно заявляли им о прекращении выплаты средств. Подобная ситуация вызвала панику среди получателей пособий, которая также привела к сбоям в работе сайта из-за перегрузки.
Газета отмечает, что ситуация может ухудшиться после 14 апреля, когда вступят в силу новые правила подтверждения личности при подаче заявлений на сайте Администрации социального обеспечения. При этом после увольнений сотрудников гражданам сократили возможности оформления заявлений по телефону и призвали использовать для подачи документов сайт службы соцобеспечения.
Сразу после инаугурации 20 января республиканца Дональда Трампа DOGE приступило к масштабной проверке трат из бюджета США. Всего Маск рассчитывает сократить государственные расходы США на $2 трлн. Фактически с подачи Маска была временно остановлена деятельность Агентства США по международному развитию (USAID) с целью его дальнейшей реорганизации.