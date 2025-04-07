В Петербурге генерала МВД доставили в отдел полиции как мелкого хулигана

По данным «Фонтанки», 51-летний Травников под утро 7 апреля вышел из 76-го отдела полиции с протоколом о мелком хулиганстве. Ночь пошла не по плану после проводов на Московском вокзале. Посадив на поезд родственника, генерал с членами семьи переместился в ресторан на площади Александра Невского, где и случился конфликт. Проходил он, судя по всему, достаточно накалённо, и кто-то из членов семьи вызвал полицию.
Александр Травников встретил прибывших полицейских по-генеральски. Обратил внимание в том числе на балаклавы на лицах явно младших по званию. По информации редакции, дальше слов дело не дошло. Генерала увезли на медосвидетельствование, а потом в отдел — за протоколом.
На должность начальника Санкт-Петербургского университета МВД Травников был назначен указом президента в 2018 году. До этого он возглавлял УМВД по Центральному району. Весной 2022 года написал рапорт об освобождении от должности по собственному желанию. В июне 2023-го генерал-лейтенант попал в серьёзное ДТП в Волосовском районе Ленинградской области. Тогда он находился в распоряжении кадров центрального аппарата МВД РФ.