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В Петербурге генерала МВД доставили в отдел полиции как мелкого хулигана

Бывший глава Санкт-Петербургского университета МВД, генерал-лейтенант Александр Травников оказался в отделе УМВД Центрального района, где его знали начальником, как правонарушитель. Его увезли с семейного вечера, обстановка на котором перестала быть тёплой.

По данным «Фонтанки», 51-летний Травников под утро 7 апреля вышел из 76-го отдела полиции с протоколом о мелком хулиганстве. Ночь пошла не по плану после проводов на Московском вокзале. Посадив на поезд родственника, генерал с членами семьи переместился в ресторан на площади Александра Невского, где и случился конфликт. Проходил он, судя по всему, достаточно накалённо, и кто-то из членов семьи вызвал полицию.

Александр Травников встретил прибывших полицейских по-генеральски. Обратил внимание в том числе на балаклавы на лицах явно младших по званию. По информации редакции, дальше слов дело не дошло. Генерала увезли на медосвидетельствование, а потом в отдел — за протоколом.

На должность начальника Санкт-Петербургского университета МВД Травников был назначен указом президента в 2018 году. До этого он возглавлял УМВД по Центральному району. Весной 2022 года написал рапорт об освобождении от должности по собственному желанию. В июне 2023-го генерал-лейтенант попал в серьёзное ДТП в Волосовском районе Ленинградской области. Тогда он находился в распоряжении кадров центрального аппарата МВД РФ.