В Петербурге генерала МВД доставили в отдел полиции как мелкого хулигана

По данным «Фонтанки», 51-летний Травников под утро 7 апреля вышел из 76-го отдела полиции с протоколом о мелком хулиганстве. Ночь пошла не по плану после проводов на Московском вокзале. Посадив на поезд родственника, генерал с членами семьи переместился в ресторан на площади Александра Невского, где и случился конфликт. Проходил он, судя по всему, достаточно накалённо, и кто-то из членов семьи вызвал полицию.