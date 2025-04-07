В «Эфко» прокомментировали выброс пальмового масла на побережье Анапы

Эколог Жора Каваносян в своем Telegram-канале сообщил, что в феврале прошлого года жители Тамани в районе Веселовки уже находили подобные сгустки. Он также напомнил, что несколько лет назад по решению суда приостанавливали деятельность ООО «Пищевые ингредиенты» (входит в группу компаний «Эфко») по перевалке пальмового масла через порт «Тамань» в поселке Волна.